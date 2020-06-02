Столичные врачи помогли доставить тяжелого пациента с COVID-19 в госпиталь Читы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бригада врачей из Москвы эвакуировала из моностационараа Борзинской Центральной районной больницы пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии. При транспортировке больного был задействован медицинский вертолет.

Сообщается, что эвакуация, проведенная совместно с региональным центром медицины катастроф, прошла успешно. Пациент был доставлен в моногоспиталь Читы, его состояние за время поездки не ухудшилось.

Ранее бригада столичных врачей была, в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, переброшена в Забайкальский край. В этом регионе они будут помогать местным специалистам в борьбе с коронавирусом. Медики также взяли с собой гуманитарный груз.



Сергей Андреев заместитель главного врача Госпиталя для ветеранов войн № 1 департамента здравоохранения Москвы Сейчас мы работаем в читинском моногоспитале. Успели посетить другие стационары и провести консультации для тяжелых пациентов, которым требуется особое внимание. В частности, в онкологическом диспансере мы осматривали нескольких пациентов со сложным диагнозом, совместно с коллегами приняли решение о переводе этих больных в специализированный стационар для дальнейшего лечения.



По словам специалиста, бригада готова оценить всю систему помощи пациентам с подобными диагнозами. Помимо этого, врачи уже принимают участие в региональных совещаниях по ситуации с коронавирусом и помогают корректировать распределение пациентов по стационарам.

Группы врачей из Москвы начали распределять по регионам РФ с 27 мая. Соответствующее поручение ранее отдал президент России Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным.

На две недели 6 мультидисциплинарных бригад были направлены в республики Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Дагестан и Забайкальский край, в Псковскую и Владимирскую области.

