Человека спасли при пожаре в квартире на севере Москвы

Пожарные спасли человека при тушении возгорания в столичной квартире, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Информация о происшествии на улице Усиевича поступила днем 2 июня. Возгорание площадью 3 квадратных метра случилось в квартире на восьмом этаже девятиэтажки.
Спасенного человека передали бригаде скорой помощи. Вскоре пожар ликвидировали.
Сегодня также произошел пожар в подвале павильона "Рыболовство" на ВДНХ. Его площадь составила 20 квадратных метров. Там горели строительные материалы, находившиеся на цокольном этаже. Пострадавших нет, пожар оперативно потушили.
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