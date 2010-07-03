Человека спасли при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожарные спасли человека при тушении возгорания в столичной квартире, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о происшествии на улице Усиевича поступила днем 2 июня. Возгорание площадью 3 квадратных метра случилось в квартире на восьмом этаже девятиэтажки.

Спасенного человека передали бригаде скорой помощи. Вскоре пожар ликвидировали.

Сегодня также произошел пожар в подвале павильона "Рыболовство" на ВДНХ. Его площадь составила 20 квадратных метров. Там горели строительные материалы, находившиеся на цокольном этаже. Пострадавших нет, пожар оперативно потушили.