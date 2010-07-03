Под Красногорском загорелись хозяйственные постройки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области, сообщает ТАСС.

По информации источника в экстренных службах, в поселке у дома 6 горят гаражи и сараи. Пожару присвоен второй ранг сложности. Сообщается, что существует угроза жилым домам. На месте работают пожарные и спасатели.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в многоэтажном доме в районе Тропарево-Никулино. Огонь вспыхнул на лоджии квартиры, расположенной на пятом этаже 16-этажного дома. При тушении огня из подъезда дома были спасены десять человек.