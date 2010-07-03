Пожар в одноэтажном здании на Пятницкой улице ликвидирован

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Пожар в одноэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров.

В ночь на воскресенье загорелась кровля одноэтажного здания по адресу: улица Пятницкая, 26. Также сообщалось, что по этому адресу находится ресторан.