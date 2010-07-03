В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар в одноэтажном здании в центре Москвы локализован на площади 100 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что загорелась кровля одноэтажного здания по адресу: улица Пятницкая, 26. Также сообщалось, что в горящем строении находится ресторан.