В центре Москвы загорелась кровля у одноэтажного здания

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Кровля одноэтажного здания загорелась на Пятницкой улице, передает ТАСС.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Информация о пожаре по адресу: улица Пятницкая, дом 26, поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.

По предварительным данным, в горящем здании находится ресторан. Сведений о пострадавших не поступало.