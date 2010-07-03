Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обвал грунта произошел на Пятницкой улице в центре Москвы. Движение по одной из полос перекрыто. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах города.

Как уточнил собеседник агентства, ЧП произошло в районе дома № 11/23 по Пятницкой улице. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что человек погиб, упав в траншею из-за обвала грунта. Это случилось на улице Лавочкина на севере столицы в конце марта.