Три человека пострадали в результате обвала грунта на Автозаводской

Один из рабочих более двух часов находится под завалами грунта на стройке на улице Автозаводская.

По предварительной информации, его придавило балкой. Специалисты пытаются достать его, однако ситуацию усложняет то, что при раскопках грунт обваливается еще сильнее, передает Агентство "Москва". Сейчас его укрепляют, чтобы избежать дальнейшего обрушения.

Стало также известно о состоянии двух пострадавших. Первый из них получил ушибы и выбрался сам, второй же получил тяжелую травму – компрессионный перелом позвоночника. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что по адресу улица Автозаводская, владение 23 во время строительных работ по прокладке канализации для жилого комплекса с парковкой произошло обрушение грунта. Началось расследование обстоятельств аварии.

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