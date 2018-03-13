Рабочий пострадал при обвале грунта на территории завода "ЗИЛ"

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Рабочий пострадал при обвале грунта на территории бывшего завода "ЗИЛ" на юге Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

"На территории бывшего завода "ЗИЛ" на улице Автозаводской при прокладке канализации и проведении земляных работ обвалился грунт, под завалами находится один человек", – цитирует собеседника ТАСС.

Ранее об обвале на Автозаводской сообщили в Мосгосстройнадзоре. На место происшествия уже выехали инспекторы ведомства.