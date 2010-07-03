Человек погиб, упав в траншею из-за обвала грунта в столице

Человек погиб при падении в траншею

В Москве из-за обвала грунта человек упал в траншею и, по данным очевидцев, скончался, сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на севере столицы на улице Лавочкина в субботу, 30 марта. На месте происшествия находятся экстренные службы города, полицейские и специалисты скорой помощи. Причина обвала грунта пока не установлена.