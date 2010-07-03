Пожар произошел в реконструируемом павильоне на ВДНХ в Москве

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Пожар произошел на цокольном этаже в реконструируемом павильоне "Рыболовство" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Удалось локализовать возгорание в 12:37. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. Площадь возгорания уточняется.

"Подразделения МЧС прибыли по адресу улица Проспект мира (ВДНХ), дом № 119 строение 38", – отмечает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье загорелась кровля одноэтажного здания на Пятницкой улице. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Спустя час пожар удалось локализовать.

