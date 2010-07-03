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12:53

Пожар в подвале павильона "Рыболовство" на ВДНХ ликвидирован

происшествия пожар

12:53

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Фото: телеграм-канал Mash

Пожар в подвале павильона "Рыболовство" на ВДНХ потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС

В пресс-службе рассказали, что информация о возгорании поступила в дежурную часть в 11:54. "Возгорание было локализовано в 12:37, а в 12:43 – ликвидировано", – сообщили в главке.

Отмечается, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Там горели строительные материалы, которые находились на цокольном этаже в реконструируемом павильоне. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье загорелась кровля одноэтажного здания на Пятницкой улице. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Спустя час пожар удалось локализовать.

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