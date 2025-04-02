Прокуратура потребовала изъять активы на 480 млн руб у главы управления Росприроднадзора

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Прокуратура потребовала изъять активы более чем на 480 миллионов рублей у руководителя одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время своего выступления в Совете Федерации.

По словам генпрокурора, руководитель одного из межрегиональных управлений не смог подтвердить законное происхождение имущества.

"Исковое заявление об изъятии этих активов находится в суде, приняты обеспечительные меры", – цитирует РИА Новости Краснова.

Ранее суд изъял в пользу государства коррупционные активы на сумму почти 360 миллионов рублей у бывшего замначальника главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, которого арестовали в августе 2024 года.

Генпрокуратура РФ требовала взыскать через суд в пользу государства имущество Симоненко и пятерых членов его семьи, в которое входят недвижимость, автомобили и денежные средства в размере свыше 120 миллионов рублей.