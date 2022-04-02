Речевой самописец разбившегося в Китае Boeing 737 перевезли в Вашингтон – СМИ

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Речевой самописец пассажирского Boeing 737, который потерпел крушение на юге Китая, находится в Соединенных Штатах, сообщает Reuters.

Отмечается, что данную информацию агентству подтвердили в Национальном совете по безопасности на транспорте, специалисты которого ранее направились в КНР для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Там заявили, что сейчас самописец находится в специализированном учреждении в Вашингтоне.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР 21 марта. Воздушное судно вылетело из Куньмина. Спустя час после взлета самолет начал терять высоту и пропал с радаров.

Все 123 пассажира и 9 членов экипажа признаны погибшими. На месте крушения нашли обломки самолета и оба черных ящика.