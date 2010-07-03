Три человека пострадали при взрыве в академии Можайского

Три человека пострадали при взрыве на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, два человека находятся в состоянии средней тяжести, еще один – в легкой. Пострадавшие были доставлены в клинику военно-полевой хирургии.
В свою очередь, в Минобороны России сообщили, что взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел в одном из служебных помещений административного здания академии.
Инцидент произошел во вторник, 2 апреля. Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в учебном классе на втором этаже. По некоторым данным, произошла детонации мины.
Военно-космическая академия имени Можайского входит в число крупнейших военных вузов страны. Там готовят офицеров Воздушно-космических сил и других родов ВС РФ, а также представителей федеральных органов исполнительной власти. С 2008 года в академии проходят обучение и женщины.
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