В академии Можайского в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В военной академии Можайского в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Пострадали четыре человека.

О происшествии сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в скорой помощи.

"По наряду скорой в академии Можайского прогремел взрыв. Госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", – сообщили агентству.

Взрыв прогремел во время учебного занятия в одном из корпусов. Это произошло на втором этаже. Возможно, сдетонировал боеприпас, точных причин взрыва пока не называется.

Академия представляет собой высшее военное учебное заведение. В ней готовят офицеров для Космических войск. С 2008 года в академии Можайского обучаются также женщины.