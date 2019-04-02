Названа возможная причина взрыва в академии Можайского

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Причиной взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге могла стать мина. В здании обрушился лестничный пролет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"По предварительным данным, в учебном классе на втором этаже сработала мина", − уточнил собеседник агентства. По его словам, пострадали четыре курсанта. Кроме того, обрушился лестничный пролет со второго на первый этаж. "Оказались заблокированы около 20 человек", − добавил представитель экстренных служб.

В настоящее время здание академии в Петербурге полностью эвакуировано.

Ранее источник в службе скорой помощи рассказал СМИ о взрыве в здании военной академии, в результате которого были госпитализированы четыре человека.

Военно-космическая академия имени Можайского входит в число крупнейших военных вузов страны. Там готовят офицеров Воздушно-космических сил и других родов ВС РФ, а также представителей федеральных органов исполнительной власти. С 2008 года в академии проходят обучение и женщины.