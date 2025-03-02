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Пожарные локализовали возгорание в здании автосервиса на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС России.

О пожаре в двухэтажном здании стало известно вечером 2 марта. По данным ведомства, возгорание развернулось на 300 квадратных метрах на улице Добролюбова.

МЧС отмечало, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой в помещениях. На месте работают 53 сотрудника и 16 единиц техники.

Ранее пожар произошел в ангаре в поселке Фабрики имени 1-го Мая. Возгорание распространилось на площади в 525 квадратных метров. С огнем боролись 34 специалиста и 7 единиц техники. Люди, которые были внутри здания, успели покинуть объект до прибытия спасателей.