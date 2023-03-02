Глава Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино

Фото: телеграм-канал ''Роман Старовойт''

Вооруженные силы Украины ведут обстрел поселка Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В эти минуты продолжается очередной обстрел поселка Теткино. Вооруженные силы России наносят ответный удар", – сообщил он.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в результате обстрела есть пострадавшие. Старовойт также отметил готовность аварийно-спасательных бригад выехать на место происшествия.

До этого украинские войска обстреляли Глушковский район региона. Удары ВСУ привели к нарушению энергоснабжения в населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачи. Пострадавших и разрушений не было.



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