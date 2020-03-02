Освобождены все заложники в ТЦ на Филиппинах

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Освобождены все заложники в торговом центре в столице Филиппин Маниле, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В понедельник утром вооруженный человек взял в заложники около 30 человек в торговом центре "Сан Хуан". Почти все заложники – сотрудники центра.

По предварительным данным, захватчиком является бывший сотрудник службы охраны. Он устроил стрельбу и согнал людей на второй этаж.

В результате захвата пострадал один человек. Как сообщило руководство ТЦ, ранение получил сотрудник службы охраны. Его доставили в больницу.