Один человек пострадал при захвате заложников в ТЦ на Филиппинах

Фото: телеграм-канал Hue

Один человек пострадал в результате ситуации с захватом заложников в торговом центре в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщает местный телеканал ABS CBN со ссылкой на мэра города.

По информации телеканала, пострадавшего доставили в медучреждение.

Как сообщило руководство ТЦ, ранение получил сотрудник службы охраны.

В понедельник утром появилась информация, что вооруженный человек захватил в заложники около 30 человек в торговом "Сан Хуан". Почти все заложники – сотрудники центра. По предварительным данным, захватчиком является бывший сотрудник службы охраны. Он устроил стрельбу и согнал людей на второй этаж.

Здание оцеплено, на месте работает спецназ, слышны звуки стрельбы. Покупателей эвакуируют из ТЦ. Полиция ведет переговоры с захватчиком.