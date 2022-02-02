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Происшествия

10:52

В Италии задержали экс-гендиректора Антипинского НПЗ Лисовиченко – СМИ

происшествия

Фото: ТАСС/EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Итальянские правоохранители задержали заочно арестованного в России бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Италии в январе задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями", – сказал он.

По словам источника, российские правоохранители получили соответствующее уведомление от коллег из Италии. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Лисовиченко.

Экс-гендиректор крупнейшего российского независимого НПЗ Геннадий Лисовиченко находится в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями с августа 2019 года. В июне 2020 года он был заочно арестован Тверским районным судом Москвы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Ранее Пресненский суд Москвы вынес решение о помещении под стражу до 18 марта главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2020 по 2021 год обвиняемый получал от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований.

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