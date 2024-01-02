Количество жертв землетрясений в Японии возросло до 24

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Число погибших в результате серии землетрясений в Японии достигло 24 человек. Об этом сообщает издание Kyodo со ссылкой на данные экстренных служб.

Кроме того, еще по меньшей мере 50 человек получили различные травмы.

Отмечается, что самая тяжелая обстановка на данный момент наблюдается в префектуре Исикава, которая находится ближе всего к эпицентру подземных толчков. Здесь загорелись свыше 200 домов, более 100 зданий обрушились. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны достигали от 1,2 до 0,5 метра. Через некоторое время предупреждение о вероятности цунами отменили для всего западного побережья страны.