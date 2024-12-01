Семь БПЛА уничтожены ПВО над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Семь украинских беспилотников были сбиты российскими ПВО в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – написал он.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь на 30 ноября системы ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников самолетного типа, из которых восемь – над Белгородской областью, а три - над акваторией Черного моря.

До этого, в ночь на 29 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Краснодарского края, по 3 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и 1 – над Крымом.