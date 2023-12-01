Рынок "Садовод" продолжит работу в штатном режиме после пожара

Фото: телеграм-канал "112"

Торговый комплекс "Садовод" сможет продолжить продажу товаров в штатном режиме уже со 2 декабря. Об этом заявили в пресс-службе рынка.

Отмечается, что почти все корпуса рынка уже 2 декабря начнут работать без каких-либо ограничений, кроме пострадавших от возгорания павильонов. Однако администрация "Садовода" пообещала оперативно устранить последствия пожара.

"В настоящий момент пожар полностью ликвидирован", – уточнили представители торгового комплекса.

О возгорании на "Садоводе" стало известно днем 1 декабря. По информации МЧС, на рынке горят товары в смежных трехуровневых контейнерах.

Позднее стало известно, что спасатели МЧС РФ эвакуировали 350 человек с горящего рынка. При этом площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В сообщении уточнили, что быстрому распространению огня способствует плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.

Ближе к вечеру МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке "Садовод". В ведомстве подчеркнули, для того чтобы полностью ликвидировать огонь, используется система с гидроабразивной резкой "Кобра", которая позволяет тушить пожар в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь. В тушении пожара было задействовано более 170 человек и 48 единиц техники.

В 17:30 появилась информация о полной ликвидации возгорания.



Пожар на рынке "Садовод" в столице потушен