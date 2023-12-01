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01 декабря, 12:27

Происшествия

Пожар произошел на рынке "Садовод" в Москве

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Пожар произошел на рынке "Садовод" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Уточняется, что пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, горят торговые павильоны, проводится эвакуация. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте.

Вечером 30 ноября огонь вспыхнул на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что никто не пострадал.

Утром 1 декабря пожар был ликвидирован. В связи с инцидентом началась проверка. Правоохранители проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также дадут оценку действиям уполномоченных органов.

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