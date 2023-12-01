Спасатели МЧС эвакуировали 350 человек с "Садовода" в Москве

Фото: МЧС России

Спасатели МЧС РФ эвакуировали 350 человек с горящего рынка "Садовод" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что тушение возгорания осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. Чтобы не допустить распространения огня, спасатели делают пожарные разрывы и разбирают конструкции рядом стоящих павильонов, которые не горят.

По информации МЧС, на рынке горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. К тушению привлечены 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы. Площадь возгорания уточняется.

О возгорании на "Садоводе" стало известно ранее днем.

До этого двухэтажный кирпичный склад, где хранятся игрушки, загорелся в деревне Сосенки в ТиНАО. На месте пожара работали 22 спасателя и восемь единиц техники, информации о пострадавших не поступало.

Возгорание электропроводки произошло на Мосфильмовской улице