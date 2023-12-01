Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на рынке "Садовод" локализовали в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, для того чтобы полностью ликвидировать огонь, используется система с гидроабразивной резкой "Кобра", которая позволяет тушить пожар в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь. Таким образом, время на устранение возгорания уменьшается.

В ведомстве уточнили, что пока данных о пострадавших не появлялось. В тушении пожара задействованы более 170 человек и 48 единиц техники.

Очевидцы также рассказали телеканалу "360" о том, как начался пожар. Как утверждает свидетель возгорания, огонь с 20-й линии сразу же распространился на 19-ю, где находились сезонные товары (синтепоновые куртки и пуховики). В связи с этим вся торговая площадка была заполнена дымом, поэтому посетителям было сложно дышать и что-то увидеть.

"Паника, всех выгнали с линии, никто толком даже не успел закрыть павильоны", – добавил очевидец.

Уточняется, что к месту уже прибыла лаборатория для замеров воздуха на предмет предельно допустимой концентрации вредных веществ.

О возгорании на "Садоводе" стало известно днем. По информации МЧС, на рынке горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. К тушению привлечены 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.

Позднее стало известно, что спасатели МЧС РФ эвакуировали 350 человек с горящего рынка. При этом площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В сообщении уточнили, что быстрому распространению огня способствует плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.



Пожар локализован на площади 600 "квадратов" на столичном рынке "Садовод"