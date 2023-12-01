Площадь пожара на рынке "Садовод" увеличилась до 600 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В сообщении уточнили, что быстрому распространению огня способствует плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.

О возгорании на "Садоводе" стало известно днем 1 декабря. Спасатели МЧС РФ эвакуировали 350 человек с горящего рынка.

По информации министерства, на рынке горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. К тушению привлечены 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.

Более 100 человек и 45 единиц техники тушат пожар на столичном рынке "Садовод"