В Алма-Ате задержали арендатора хостела, в котором при пожаре погибли 13 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранители задержали арендатора хостела в Алма-Ате, где произошел пожар и погибли 13 человек. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Казахстана.

"Прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела", – говорится в сообщении.

Пожар на улице Ади Шарипова в Алма-Ате вспыхнул утром 30 ноября. Пламя охватило подвальное помещение трехэтажного жилого дома, которое было переделано под хостел.

Жертвами возгорания стали 13 человек, 4 из которых – иностранцы. В частности, погибли два россиянина и два гражданина Узбекистана. Следствие назначило судебно-медицинская экспертизу.

В связи с трагедией казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших.