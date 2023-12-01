Лидер группы "Восточный округ" Ямыч задержан в Екатеринбурге

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Лидер группы Никита Ямыч (Чехомов) задержан в Екатеринбурге. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

По его словам, в настоящее время решается вопрос о предъявлении музыканту обвинения. Правоохранители устанавливают точный материальный ущерб от действий рэпера и устанавливают возможных соучастников преступления, сказал он.

По данным издания, 36-летнего рэпера задержали 30 ноября в аэропорту Кольцово, когда он прибыл из Санкт-Петербурга, где у него состоялся концерт.

Как рассказал источник газеты в силовых структурах, Ямыч является подозреваемым по уголовному делу по статье 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования"). Расследованием занимается главное следственное управление регионального главка МВД.

Собеседник издания добавил, что музыкант бил автомобили, а потом получал за это компенсацию от страховых компаний. После задержания в его квартире во Втузгороде прошли обыски, во время которых нашли запрещенные вещества, сказал он. Однако из-за их малого объема уголовное дело возбудить не получилось, сейчас Ямыч в изоляторе, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, заключил он.

Второй участник группы Александр Жаман заявил изданию, что не слышал о задержании Ямыча, кроме того, он не видел его больше недели.

Организатор концертов группы воздержался от комментариев, сказав лишь, что не слышал о задержании, телефон музыканта недоступен. Адвокат рэпера также отказался комментировать информацию о задержании. Он утверждает, что у него нет сведений о том, что Ямычу планируют избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга арестовал 16-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве девушки и ее матери. Юноше предъявили обвинение по статье об убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений.

Подростка стали подозревать в преступлении после обнаружения тел его девушки и ее матери на Билимбаевской улице в Екатеринбурге. Следователи допросили подозреваемого.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел 13 ноября, когда подросток после школы пришел к своей девушке в гости и у них случился конфликт, в результате которого мальчик три раза ударил ножом девушку, и она скончалась. По предварительным данным, когда вернулась мать девочки, мальчик напал и на нее.

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