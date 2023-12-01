Стрельба была слышна в столице Гвинеи-Бисау – СМИ

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В столице Гвинеи-Бисау была слышна сильная стрельба после попытки военных освободить арестованного министра. Об этом сообщает AFP.

По информации журналистов, бойцы нацгвардии попытались освободить некоего министра, находившегося под стражей в полицейском участке, после чего укрылись в казармах.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

В феврале прошлого года в Гвинее-Бисау была предпринята попытка государственного переворота. Вооруженные люди ворвались в здание правительства.

СМИ сообщали, что мятежники также удерживали в заложниках президента и премьер-министра страны, позже их освободили.