01 декабря, 06:14Происшествия
Стрельба была слышна в столице Гвинеи-Бисау – СМИ
Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
В столице Гвинеи-Бисау была слышна сильная стрельба после попытки военных освободить арестованного министра. Об этом сообщает AFP.
По информации журналистов, бойцы нацгвардии попытались освободить некоего министра, находившегося под стражей в полицейском участке, после чего укрылись в казармах.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
В феврале прошлого года в Гвинее-Бисау была предпринята попытка государственного переворота. Вооруженные люди ворвались в здание правительства.
СМИ сообщали, что мятежники также удерживали в заложниках президента и премьер-министра страны, позже их освободили.
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