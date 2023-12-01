Летевший из Москвы самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

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В аэропорту Южно-Сахалинска аварийно приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что самолет приземлился в аэропорту в 09:34 по местному времени (01:34 по Москве). Посадка была без происшествий, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что тяжелый транспортный самолет Ил-76, выполнявший рейс из Новосибирска, совершил срочную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа навигационной системы.

До этого самолет авиакомпании FlyOne Armenia, следовавший по маршруту Москва – Ереван, приземлился в Тбилиси из-за густого тумана в районе ереванского международного аэропорта Звартноц.