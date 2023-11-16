Самолет рейса Москва – Ереван приземлился в Тбилиси из-за густого тумана

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Самолет авиакомпании FlyOne Armenia, следовавший по маршруту Москва – Ереван, приземлился в Тбилиси из-за густого тумана в районе ереванского международного аэропорта Звартноц. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на воздушную гавань.

Кроме того, судно авиакомпании Air Cairo кружит в небе над Ереваном около 40 минут в ожидании благоприятных условий для посадки.

Ранее Boeing-737 АК "Якутия", вылетевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота. На борту находились 128 человек, среди которых 123 пассажира и пять членов экипажа.

До этого летевший из Москвы в Барнаул самолет компании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки. Поднявшиеся на борт после посадки медики констатировали ее биологическую смерть.

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя