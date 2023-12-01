Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тысяч кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

Другие подробности инцидента ведомство не приводит. Информация о возможных пострадавших при возгорании также не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на местном вещевом рынке. В региональной прокуратуре заявили, что в связи с пожаром началась проверка.

По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, угроза распространения огня на жилые объекты в настоящее время отсутствует.