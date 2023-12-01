00:09Происшествия
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тысяч кв м
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
Другие подробности инцидента ведомство не приводит. Информация о возможных пострадавших при возгорании также не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на местном вещевом рынке. В региональной прокуратуре заявили, что в связи с пожаром началась проверка.
По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, угроза распространения огня на жилые объекты в настоящее время отсутствует.
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