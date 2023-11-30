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30 ноября, 23:29

Происшествия

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону достигла 3 тысяч "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь возгорания на вещевом рынке в Ростове-на-Дону достигла 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

По его словам, информации о возможных пострадавших при пожаре по-прежнему нет. Угроза распространения огня на жилые объекты в настоящее время отсутствует.

О пожаре на вещевом рынке в Ростове-на-Дону стало известно вечером 30 ноября. На рынке загорелись вещевые павильоны, которые расположены на улице Миронова, доме 12/5. Пожару присвоен третий ранг.

В региональной прокуратуре заявили, что в связи с пожаром началась проверка. Правоохранители проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также дадут оценку действиям уполномоченных органов.

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