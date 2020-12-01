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В мире

08:52

Иранский ученый был убит из управляемого через спутник оружия – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили из автоматического стрелкового оружия, направленного через спутник. Так утверждает Al Alam со ссылкой на данные источника.

По мнению собеседника телеканала, покушение было организовано спецслужбами Израиля.

Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани накануне подтвердил, что Фахризаде убили с применением электронного оборудования. Исполнители покушения на месте преступления не присутствовали.

Физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в Иране 27 ноября. В МИД Турции осудили произошедшее и передали соболезнования семье и близким погибшего специалиста.

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