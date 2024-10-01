СК завел дело о мошенничестве в рамках госконтракта на питание для военных во Владивостоке

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Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского и заместителя командира воинской части Владимира Ракова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное военное СУ СК РФ.

По версии следователей, в июле 2023 года между Минобороны РФ и организацией был заключен госконтракт на организацию питания военных во Владивостоке. С ноября 2023 по апрель 2024 года подозреваемые похитили продукты питания на сумму свыше 20 миллионов рублей через завышение количества питающихся в столовых военнослужащих. Похищенное в дальнейшем реализовывалось через торговые точки города Владивостока.

Между тем двум фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в армию добавили статью о даче взятки. ГСУ СК РФ возбудило 3 апреля уголовное дело на гендиректора группы компаний "Пикет" Есипова и финансового директора Антонову, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко по факту хищения средств в рамках реализации госконтракта на поставку бронежилетов для нужд Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела получили от Минобороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Речь шла о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым российским министерством обороны.