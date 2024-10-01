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РИА Новости: ПВО сбила 2 ракеты ATACMS на подлете к Луганску

ПВО сбила 2 ракеты ATACMS на подлете к Луганску – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО России сбили две ракеты ATACMS на подлете к Луганску. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

"Со стороны Краматорска 2 ракеты MGM-140 ATACMS поражены на подлете к Луганску, в двух километрах северо-восточнее города", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, данных о пострадавших и повреждениях не поступало.

Ранее, в ночь на 29 сентября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сумме 125 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

В ночь на 30 сентября силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

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