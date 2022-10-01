Губернатор Севастополя назвал причину ЧП с самолетом на местном аэродроме

Фото: телеграм-канал SHOT

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, с чем связан пожар на местном аэродроме, где ранее за пределы полосы выкатился самолет. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"По ситуации на Бельбеке. Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта", – объяснил чиновник.

Развожаев подчеркнул, что пилот успел эвакуироваться из летательного аппарата. Возникший пожар был оперативно потушен, а сам аэродром не поврежден.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что на месте возгорания самолета на аэродроме Бельбек работают пожарные расчеты и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

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