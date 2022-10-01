Самолет выкатился за пределы полосы на аэродроме в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об инциденте с выездом самолета за пределы полосы на местном аэродроме. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", – уточнил Развожаев.

По словам губернатора, на месте происшествия работают пожарные расчеты. Он также призвал горожан соблюдать спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Севастополе продлен желтый уровень террористической опасности. Данный порядок установлен на период до 13 октября 2022 года.

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