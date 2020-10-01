В МВД не получали информацию о нападении на экс-адвоката Пашаева

01 октября, 15:55
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В МВД не располагают сведениями о нападении на бывшего адвоката Эльмана Пашаева, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка ведомства.
"Такой информации у нас нет в пресс-службе", – сообщили в главке.
Ранее в интервью телеканалу "360" Пашаев заявил, что злоумышленник облил его фекалиями. По его словам, нападение произошло из-за его вчерашнего высказывания.
"Я сообщил, что буду разоблачать коррупционеров, заинтересованных лиц, кто заказывал дело Ефремова, а также мое дело", – сказал Пашаев.
Пашаев представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорили к восьми годам колонии.
18 сентября Совет адвокатской палаты Северной Осетии – Алании лишил Пашаева статуса адвоката из-за дисциплинарного проступка. 21 сентября председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикаций о махинациях Пашаева с недвижимостью.
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