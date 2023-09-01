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01 сентября, 09:12

Происшествия

Посольство РФ проверяет информацию об аресте россиянина на Кипре

Фото: depositphotos/jomahepu@gmail.com

Посольство РФ в Никосии проверит информацию об аресте на Кипре россиянина по запросу США, сообщает ТАСС.

Речь идет о гражданине России и Германии Артуре Петрове. Минюст США ранее заявил о его аресте на Кипре в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Штатах микроэлектроники.

"Мы проверяем информацию, выясняем, действительно ли задержанный, как заявляют США, является гражданином России", – сказал представитель дипмиссии.

Ранее в американском ведомстве уточнили, что подозревают Петрова в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок производителям РФ военной продукции. Его арестовали 26 августа.

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происшествия
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