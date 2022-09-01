Работники детсада в Екатеринбурге не вызвали скорую при переломе руки у ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Воспитательницу детского сада в Екатеринбурге могут привлечь к уголовной ответственности после отсутствия реакции на мальчика Платона со сломанной рукой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ребенок получил двойной перелом со смещением в детском саду. Однако его мать Маргарита Симонова узнала о случившемся только вечером, когда пришла забрать его домой.

"Мне вывели ребенка, у ребенка висела кисть. И получается, кисть была смещена. Воспитатель сказала: "Сами понимаете, я тут забегалась", – рассказала она.

В дальнейшем удалось выяснить, что в момент перелома воспитателя не было в группе. После того как мальчик попросил о помощи, сотрудники не стали вызывать медиков, а сочли повреждение за ушиб.

Кроме того, по словам матери, воспитатель также попросила мать мальчика не заявлять о случившемся в полицию. Сотрудница посоветовала ей сослаться на то, что Платон повредил руку дома.

В отношении воспитателя начал проверку департамент образования. Кроме того, мать ребенка написала заявление в полицию. Если экспертиза докажет, что здоровью ребенка был нанесен вред, правоохранители возбудят уголовное дело.

До этого сообщалось, что на аттракционе в Ижевске застряли 7 человек, в том числе 3 детей. Аттракцион остановился на высоте 30 метров. Застрявшим удалось спуститься вниз благодаря пожарным. Они разместили подъемник и оказали помощь людям.

Позже уточнялось, что СК проверит информацию об аналогичном происшествии в экстрим-парке в Челябинске. Там девочки застряли на аттракционе вниз головой на 20 минут.