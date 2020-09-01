Станция "Строгино" заработала в обычном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станция "Строгино" Арбатско-Покровской линии работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба Московского метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.

Отмечается, что поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.

Станция «Строгино» Арбатско-Покровской линии (3) снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях. — Московское метро (@MetroOperativno) September 1, 2020



До этого момента станцию "Строгино" поезда проезжали без остановки по требованию полиции Москвы. Согласно информации от источника в правоохранительных органах, в 16:05 на лавочке в районе хвостового вагона нашли бесхозную коробку.