Поезда временно не останавливаются на станции метро "Строгино"

16:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На Арбатско-Покровской линии метрополитена поезда временно проезжают без остановки станцию "Строгино". Об этом сообщила пресс-служба московского метро на своей странице в Twitter.
Данное требование выдвинула столичная полиция. Речь идет о следовании поездов в сторону станции "Пятницкое шоссе".
Как сообщает источник в правоохранительных органах, в 16:05 на платформе данной станции в районе хвостового вагона на лавочке была обнаружена бесхозная коробка. Сразу после этого место находки оградили, а поезда призвали проезжать без остановки.
Ранее поезда Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена без остановок проезжали станцию "Полянка" в направлении юга. Меры также были предприняты по требованию полиции.
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