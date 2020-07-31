Поезда временно проезжали станцию метро "Полянка" без остановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда по требованию полиции временно проезжали станцию "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена без остановок при следовании на юг. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

"По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Полянка" без остановки при следовании в сторону станции "Бульвар Дмитрия Донского", – говорится в сообщении.

В настоящее время станция "Полянка" снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.

24 июля на платформе станции "Новокузнецкая" был обнаружен бесхозный предмет. Из-за этого поезда метро проезжали станцию без остановки. Место, где обнаружили бесхозный предмет, было ограждено.