Поезда временно проезжали станцию метро "Полянка" без остановки

13:57 (обновлено 31.07.2020 14:04)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поезда по требованию полиции временно проезжали станцию "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена без остановок при следовании на юг. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
"По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Полянка" без остановки при следовании в сторону станции "Бульвар Дмитрия Донского", – говорится в сообщении.
В настоящее время станция "Полянка" снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.
24 июля на платформе станции "Новокузнецкая" был обнаружен бесхозный предмет. Из-за этого поезда метро проезжали станцию без остановки. Место, где обнаружили бесхозный предмет, было ограждено.
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