На пассажирской подушке безопасности машины Ефремова не было следов эпителия – эксперт

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Экспертиза не подтвердила наличие следов эпителия на пассажирской подушке безопасности машины актера Михаила Ефремова после ДТП. Об этом сообщил в Пресненском суде эксперт Алексей Глушенков, проводивший исследование.

"Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было", – сказал специалист.

В Пресненском суде 1 сентября проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Ранее в суде выступила свидетель обвинения Светлана Набокина, которую суд начал допрашивать накануне. Она заявила, что актер был один в своем автомобиле в момент ДТП.

В понедельник Набокина рассказывала, что человека в пиджаке и в темных брюках, который находился за рулем в момент ДТП, выводили из автомобиля двое мужчин. Свидетель сообщила, что после ДТП начала снимать на телефон произошедшее. Свидетель подчеркнула, что у нее также есть копия видеозаписи, которую она заверила нотариально.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

