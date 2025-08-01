Средства ПВО уничтожили 60 беспилотников над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на пятницу, 1 августа, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА сбили в Белгородской и Ростовской областях – 31 и 12 целей соответственно. Пять дронов уничтожены в Краснодарском крае, три – в Воронежской области, а также по два беспилотника – в Липецкой и Тульской областях.

Кроме того, четыре дрона удалось перехватить над акваторией Черного моря и еще один – над Азовским морем.

В Ростовской области часть вражеских БПЛА была сбита над акваторией Таганрогского залива. Оперативные службы занимались ликвидацией обломков беспилотников, которые упали на территорию Таганрога, пострадавших не было.

Ранее возгорание произошло на территории одного из промышленных предприятий после атаки беспилотников в Пензенской области. В результате произошедшего никто не погиб.