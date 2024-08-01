МВД просил арестовать фигурантов дела "Военторга" по обвинению о хищении у МО РФ

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Следователи МВД направили в суд Москвы ходатайство об аресте фигурантов дела о хищении в Минобороны на контрактах с АО "Военторг", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Руководителя АО "Военторг" Владимира Павлова, а также бенефициара ряда подконтрольных организаций – 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания – задержали 1 августа.

По версии следствия, соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

Спустя время суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

Позже стало известно, что АО "Военторг" фигурировало в деле арестованного генерала Дмитрия Булгакова о поставках некачественных сухих пайков военнослужащим по завышенной стоимости.

В материалах дела сказано, что эта организация являлась прослойкой между Минобороны РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого вместе с генералом находится в СИЗО. Так, оборонное ведомство подписало контракт на поставку сухпайков военным, а АО "Военторг" заключило договор с комбинатом.

При этом Минобороны признают потерпевшей стороной в этом деле, благодаря чему ведомство сможет подать иск о возмещении ущерба в полном объеме.